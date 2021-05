Chrome 92 : le navigateur de Google va fluidifier le chargement des pages Web

La fonctionnalité « back-forward cache » déjà présente sur la version Android de Chrome va prochainement être intégrée à la version Web du navigateur.

Google Chrome possède la fonctionnalité « back-forward cache » sur sa version Android depuis environ un an maintenant. Elle permet au navigateur de conserver en mémoire les pages Web déjà consultées, afin de les charger plus rapidement lors de l’utilisation des flèches « précédent » et « suivant ».

D’après les informations du site spécialisé Windows Latest, cette fonctionnalité arrivera d’ici peu sur la version Web du navigateur de Google et sera donc disponible sur Windows, macOS ainsi que Linux.

Pour le moment, lorsque vous ouvrez puis fermez une page dans Chrome, cette dernière est déchargée afin de libérer la mémoire du navigateur. Ainsi, la nouvelle fonctionnalité de gestion du cache permettra à Chrome de revenir instantanément aux pages précédentes et suivantes sans chargement.

« La fonction “back-forward cache” améliore l’expérience de l’utilisateur en gardant une page vivante après que l’utilisateur s’en soit éloigné, et en la réutilisant pour la navigation dans l’historique de la session afin de rendre la navigation instantanée » a précisé la firme de Mountain View. « Les pages dans le cache sont gelées et n’exécutent pas de javascript ».

Déjà en test sur le canal expérimental Canary de Google, la fonctionnalité « back-forward cache » sera déployée sur la version Web du navigateur dans les mois à venir.