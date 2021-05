Free propose désormais à la carte deux nouveaux services à la demande

Le pack Boomerang et Boing désormais disponibles avec leur deux nouveaux services à la demande inclus.

Des dessins animés à la demande sans limité, en veux-tu, en voilà. Lancés et intégrés la semaine dernière dans le pack Kids à 1,99€/mois, les services à la demande Boomerang illimité et Boing illimité sont à présent également disponibles à la carte. Dans chacune de ces offres affichées à 0,99€/mois sans engagement, les chaînes linéaires de Boomerang et Boing sont incluses. Pour s’y abonner, il suffit de se rendre dans Freebox Replay et de choisir une offre d’abonnement via l’interface des corners de Warner Media.

Au programme, des rendez-vous de stars du dessin animé pour toute la famille comme Bugs Bunny, Tom et Jerry, Scooby Doo, Les Lapins Crétins côtoient les nouvelles stars Taffy, Grizzy et les Lemmings, les héros de la Kingdom Force, la force des Royaume ou encore la Famille Pierrafeu et son spin-off Yabba Dabba Dinosaures