Les forfaits illimités Free Mobile ont le vent en poupe chez les abonnés

A quel forfait Free Mobile êtes-vous abonnés ? A cette question, notre sondage est sans appel. Le forfait illimité à 15,99€ apparaît comme le plus populaire.

Les offres convergentes de free séduisent et plus particulièrement l’offre Freebox + Forfait mobile illimité. Sur les 7393 participants à notre sondage, 45% ont déclaré disposé du forfait mobile Free à 15,99€/mois. Ceux-ci sont donc abonnés à différentes offres Freebox (Révolution, mini 4K et Delta). Un succès qui tombe sous le sens, puisque cet avantage Freebox permet de profiter de la 5G/4G illimitée de Free Mobile et ce jusqu’à 4 forfaits mobiles Free remisés, soit une réduction de 4€/mois. Derrière, le forfait voix à 0€ de l’opérateur se démarque, 15% des sondés en profitent aujourd’hui.

Un autre avantage Freebox semble également avoir le vent en poupe. Lancée le 7 juillet dernier, la Freebox Pop permet pour tout abonnement de de souscrire ou rattacher un Forfait Free à 19,99€ et de bénéficier automatiquement d’une réduction de 10 €, sans limite dans le temps. Le tout avec un passage à la data illimitée en France métropolitaine. Véritable atout de la nouvelle box de Free, ce forfait à prix canon a convaincu d’ores et déjà 9% des interrogés entre le 6 et le 14 mai.

Derrière suivent les forfaits simples. Pas moins de 12% des sondés sont abonnés au forfait 2€ de l’opérateur. Dans le détail, Free Mobile disposait encore de 4,813 millions d’abonnés à cette offre à fin décembre, utile pour certains mais talon d’Achille du trublion. Chaque trimestre, l’opérateur perd de nombreux abonnés à ce forfait. Par ailleurs, 6% des participants sont abonnés au forfait 150 Go à 19,99€/mois. C’est le vaisseau amiral de Free Mobile ou plutôt son offre la plus musclée et la plus séduisante puisqu’en ajoutant les avantages Freebox et les ventes privées avec smartphone offert (2%), pas moins de 62 % des interviewés sont abonnés au forfait historique de l’opérateur. Ferme enfin la marche, l’offre Série Free (première année) avec 4% des suffrages. Ces résultats sont ainsi très proches de la réalité puisque selon Free, à fin décembre 2020, les abonnés 4G représentaient 64,% de sa base d’abonnés mobiles.