Couverture 4G Free Mobile Réunion : Focus sur la route du volcan

Avec les données de nPerf et de l’Arcep , Univers Freebox vous propose un focus sur La route du volcan, et vous fait découvrir la carte de couverture nPerf et monreseaumobile.

Carte de couverture 4G Free Réunion réalisé par les utilisateurs nPerf :

Malheureusement les données nPerf ne sont pas suffisantes pour vous proposer une carte de débit pour cette article.

Carte de couverture 4G/4G+ de Free Réunion (donnée de monreseaumobile.fr) :

Carte de couverture 4G simulée au 31/12/2020, fournies par l’opérateur.