Smartphones : Xiaomi lance un ultra haut de gamme en France, Apple domine sur le 5G

Chaque semaine, retrouvez un condensé de l’actualité autour des smartphones. Au menu : trois nouveaux modèles chez Xiaomi, dont un ultra haut de gamme, et une première place déjà occupée par Apple.

Cette semaine, Xiaomi a livré les détails concernant la commercialisation de trois nouveaux smartphones en France.

Smartphone ayant pour objectif de proposer la 5G à petit prix et reposant sur le chipset Dimensity 700, le Redmi Note 10 5G débarquera ainsi le 18 mai à 229,90 et 269,90 euros pour des configurations 4/64 et 4/128 Go. Il mise également sur une batterie 5 000 mAh pour une bonne autonomie, un capteur photo 48 Mégapixels et un écran 6,5 pouces FHD+ 90 Hz pour plus de fluidité.

Modèle haut de gamme équipé du chipset Snapdragon 888, le Xiaomi Mi 11i sera disponible le 28 mai à 699,90 euros dans une configuration 8/256 Go. Parmi ses atouts : un écran AMOLED 120 Hz, un capteur photo 108 Mégapixels et une batterie 4 520 mAh rechargeable en 33 Watts.

Positionné sur l’ultra haut de gamme, le Xiaomi Mi 11 Ultra est déjà disponible à 1 199,90 euros dans une configuration 12/256 Go. Côté caractéristiques, il propose notamment le chipset Snapdragon 888, l’écran AMOLED WQHD+ 120 Hz, le son Harman Kardon, le triple capteur photo 50 + 48 + 48 Mégapixels et la batterie 5 000 mAh rechargeable en filaire ou en sans-fil avec une puissance de 67 Watts.

Notez que les deux premiers ont été confirmés pour une disponibilité chez Free Mobile.

S’il est arrivé plus tardivement sur le marché des smartphones 5G au travers d’une gamme iPhone 12 intégralement compatible, Apple s’empare déjà de la première place sur ce créneau, d’après les dernières données du cabinet Strategy Analytics. Les livraisons de la firme à la pomme au cours du premier trimestre 2021 s’élèvent en effet à 40,4 millions d’unités, sur un marché à 133,9 millions. Le géant américain a ainsi capté 30,2 % du marché.

Apple est suivi par Oppo, Vivo, Samsung et Xiaomi avec des parts respectives de 16,1, 14,5, 12,7 et 12,4 %. Huawei ne fait pas partie du Top 5, sur fond d’embargo américain et de revente de sa division Honor génératrice de volumes.

Toujours en parlant d’Apple, la firme à la pomme a déployé une mise à jour estampillée 14.5.1 pour corriger deux importantes failles de sécurité et corriger un bug affectant la nouvelle fonctionnalité “Autoriser les demandes de suivi des apps”.