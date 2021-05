Débits 5G : mis à mal par une étude, Free met les points sur les i chiffres à l’appui

Pas touche au réseau 5G de Free Mobile. A la traîne en matière de débit dans les 9 premières agglomérations françaises couvertes par les telcos selon une étude de Mozar, l’opérateur monte au créneau.

Le compte n’y est pas selon Free Mobile. La première étude de qualité des connexions mobiles françaises dévoilée hier par Mozar, habitué à contribuer aux enquêtes qualité de l’Arcep, passe mal chez l’opérateur de Xavier Niel. Le résultat de ces mesures réalisées en “situation réelle” dans les 9 premières agglomérations métropolitaines couvertes les quatre opérateurs, est sans appel. Free apparaît à la traîne avec 28 Mbits/s en débit descendant et 12 Mbits/ en montant. Devant, Orange se distingue avec des débits moyens de 146 Mbits/s en téléchargement et 13 Mbits/s en envoi.

Si le choix des fréquences utilisées semble avoir un impact sur les débits moyens relevés dans les différentes agglomérations, Free conteste quelque peut la véracité de ces mesures. Sur Twitter, l’opérateur défend ainsi son réseau : “Heureusement, la France ne se limite pas à 9 villes, RNC Mobile a réalisé 39 749 top speedtests : débit moyen max en download supérieur à 543 Mb/s et débit moyen max en upload, supérieur à 73 Mb/s”.

Et d’ajouter que les résultats obtenus par RNC Mobile sur les villes de Lens, Nice, Paris et Toulouse “sont différents” de ceux présentés dans l’étude. L’opérateur de Xavier Niel obtient cette fois des débits max environ 5 fois plus élevés que ceux enregistrés par Mozar dans ces quatre agglomérations.

Disponible sur Android, l’application RNC Mobile permet aux abonnés Free Mobile d’en savoir davantage sur les antennes en service mais aussi d’enrichir la base de données en partant à la chasse aux antennes de l’opérateur ou encore d’effectuer des tests de débits tout en visualisant leur météo.

Grâce à une collaboration entre RNC Mobile et Univers Freebox, nous vous proposons pour rappel :

La carte de couverture de Free Mobile sur cette page

Tous les records de débits sur le réseau Free Mobile sur celle-ci.