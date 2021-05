Poppy Kart 2 : participez à un jeu de course galactique sur Freebox Pop et mini 4K

Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test de Poppy Kart 2, un jeu de course galactique au design rétro et disponible gratuitement sur le Play Store des Freebox Pop et mini 4K. En voiture, Simone.

Disponible sur Android TV, et par extension sur les players Freebox Pop et mini 4K, Poppy Kart 2 est un jeu de course galactique dont les graphismes volontairement pixelisés et les musiques enfantines rappellent grandement les débuts de la saga Mario Kart. L’utilisateur dispose de différents vaisseaux spatiaux pour venir à bout de 28 courses.

Télécharger l’application sur le Play Store

Pour installer le jeu, il faut se retendre sur le Play Store. L’application quelques dizaines de mégaoctets.

Un jeu rétro et enfantin

Comme dit en introduction, Poppy Kart 2 capitalise sur l’aspect mignon de ses graphismes et de ses musiques. Il s’adresse ainsi aux enfants, comme aux grands enfants nostalgiques des débuts de la saga Mario Kart.

Cela ne l’empêche pas d’être assez réussi. On est effectivement loin des graphismes immondes qui piquent les yeux ou des sons horribles à faire saigner des oreilles.

À la manette, mais aussi à la télécommande Freebox

Au démarrage, Poppy Kart 2 indique la nécessité d’une manette. En réalité, il sera aussi possible d’utiliser la télécommande de la Freebox.

Comme nous l’avons constaté, la seconde solution n’offre cependant ni la meilleure réactivité ni la meilleure précision. Or, il en faudra de la précision pour prendre certains virages serrés, esquiver les concurrents habiles ou éviter la sortie de route (comme ci-dessous…).

La route sera d’ailleurs parsemée de bonus comme les zones d’accélération à la WipeEout, mais il y aura également de quoi vous faire glisser et perdre le contrôle de votre vaisseau.

Deux modes de difficulté

En fonction de votre dextérité, vous aurez accès à deux modes de jeu : progressif et expert.

Il faudra d’ailleurs avoir terminé le premier mode ou acheté le jeu pour accéder au second.

Avec ou sans les publicités

Les crédits pour jouer peuvent être obtenus au moyen des publicités, des crédits propres à chaque mode de jeu. Des vies illimitées sont également disponibles après l’achat du jeu à 4,99 euros.

En parlant de publicité, une icône en bas de la page d’accueil renvoie vers le premier opus de Poppy Kart.

Paramètres

Depuis les paramètres du jeu, on peut déjà choisir la traduction française pour l’interface. De là, on pourra également réinitialiser la partie, solliciter la mise à jour du jeu, activer l’accélération automatique (pour la partie commandes), ajuster le volume de la musique et des bruitages ou encore afficher la fréquence d’affichage (les fameux FPS).

VERDICT

Avec ses graphismes à l’ancienne, mais propres, Poppy Kart 2 peut taper dans l’oeil du rétrogamer, tout comme il peut plaire à un enfant. Il faudra toutefois faire preuve de dextérité pour le prendre en main. Le système d’alimentation des vies par la publicité incite de son côté à passer en caisse. Maintenant, 4,99 euros ne s’annoncent pas comme un gros obstacle si le jeu plait vraiment.