Bouygues Telecom expérimente de nouveaux usages de la 5G pour les chantiers

Bouygues Construction fait appel à sa filiale télécom pour expérimenter la 5G sur ses chantiers.

Digitaliser les chantiers grâce à la 5G. Le groupe Bouygues annonce un partenariat entre sa filiale dans le bâtiment et dans les télécoms pour expérimenter sur les équipements de chantiers grâce à la 5G.

Le but est notamment de transmettre plus facilement et de manière synchrone, des informations aux différents collaborateurs sur les chantiers. Par exemple, des alertes météo, retards de livraison, modifications de plans, disponibilité du matériel, positionnement des équipements sur le chantier, etc.

Plus concrètement, la 5G a également été utilisée pour communiquer des données entre la grue et un poste de commande déporté au sol. Cette expérience vise à réaliser un renforcement de la sécurité, avec notamment un complément d’aides pour une meilleure assistance à la conduite de la grue, grâce à des alertes de sécurité ou à la localisation plus rapide des équipements… Mais aussi à améliorer les conditions de travail, y compris en automatisant certaines tâches ou en optimisant le planning d’utilisation d’une grue.

D’autres expérimentations de la 5G ont été menée pour les professionnels. On pense notamment à Roland Garros avec Orange, mais aussi à une utilisation en usine. En septembre dernier, Orange a également lancé des expérimentations pour une première usine en France qui teste les usages de la 5G industrielle. L’ex-France Télécom a déployé un réseau de type indoor, privé et virtualisé , sur des fréquences expérimentales. Le but étant de répondre aux exigences des industriels.