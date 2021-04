TV, Netflix, Prime Video, Canal+ Séries… Que regarder sur la Freebox ce week-end ?

Avec le 1er mai qui arrive, peut être avez-vous besoin d’un coup de pouce pour savoir quoi regarder pendant le week-end ? Pas de panique, Univers Freebox vous propose une sélection de contenus disponibles sur les Freebox, tant à la télé que sur les services SVOD.

Freebox TV : du cinéma à foison

Le vendredi 30 avril, pour les réfractaires à Koh Lanta

Pas envie de regarder les aventuriers français se crêper le chignon ? Et bien la chaîne TF1 Séries Films vous propose une soirée mettant à l’honneur le cinéma français, pour une soirée extraordinaire et fabuleuse. Ainsi, en vous rendant sur le canal 20 de la Freebox à 21h, vous pourrez découvrir Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, réalisé par Luc Besson. Cette adaptation d’une bande-dessinée devenue culte met en scène une héroïne fantasque mais très maline sur les traces d’une malédiction égyptienne. Le grand spectacle est au rendez-vous, comme souvent avec Besson, mais laisse également une part belle à l’humour. Un bon moment en famille en perspective.

Puis, à 23h, vous pouvez enchaîner sur du culte de chez culte. Le chef d’oeuvre de Jean-Pierre Jeunet : le Fabuleux destin d’Amélie Poulain. Suivez donc la vie de notre chère Amélie, brillamment interprétée par Audrey Tautou, qui tente à tout prix de faire le bien autour d’elle. Du feel good comme on n’en fait plus et surtout, un très grand moment de cinéma.

Le 1er mai, préparez vous à boxer ou à voir votre coeur chavirer

Gonna Fly now ! De quoi se motiver avec le retour du printemps pour sortir courir derrière une camionnette : RTL9 vous propose une rétrospective Rocky tout le samedi après midi jusqu’au soir. De quoi faire découvrir ou simplement revivre l’épopée du boxeur le plus culte du cinéma, sur le canal 29 de votre Freebox. Sont diffusés ainsi, dès 14h50, Rocky, puis Rocky 2 à 17h, Rocky 3 à 19h puis, hasard de la programmation, vous enchaînerez sur Rocky 5 à 20h50 et il faudra attendre 22h40 pour voir Rocky 4. Dommage, pas de Rocky Balboa pour parfaire la saga.

Plus d’humeur pour une histoire qui réchauffe le coeur ? Sur le canal 52, avec Paramount Channel, vous pouvez découvrir In The Air, comédie dramatique avec George Clooney à partir de 18h35. Vous suivez l’odyssée de Ryan Bingham, cadre dynamique mais fuyant tout engagement. Misanthrope, il adore sa vie faite d’aéroports, de chambres d’hôtel et de voitures de location. Lui dont les besoins tiennent à l’intérieur d’une seule valise est même à deux doigts d’atteindre un des objectifs de sa vie : les 10 millions de miles. Mais il tombe amoureux d’une femme rencontrée lors d’un de ses voyages et apprend que ses méthodes de travail vont largement limiter les voyages réalisés par notre héros. Une comédie touchante qui mérite qu’on lui jette un coup d’oeil.

Un dimanche 2 mai à l’ambiance rétro

Du culte et du rétro sur votre petit écran pour finir le weekend. En effet, sur Paramount Channel (Canal 52), à 20h40, vous pourrez vous plonger dans Une nuit en enfer. Ce film écrit par Quentin Tarantin et réalisé par Robert Rodriguez met en scène l’histoire de deux frères et braqueurs en cavale, prenant un pasteur et ses deux enfants en otage. Un film complètement barré, mêlant le genre fantastique et horreur, à découvrir ne serait-ce que pour l’histoire totalement over the top.

Plus fan de SF ? Cela tombe bien, GameOne (canal 50) diffuse à 20h50 Star Trek 2 : la colère de Khan. Suivez les aventures du capitaine Kirk et du reste de l’équipage de l’Enterprise, affrontant l’un des ennemi les plus cultes de l’univers de la SF, le terrible général Khan. Plus vous en révéler serait spoiler, mais attention, le film a un certain âge mais mérite un coup d’oeil.

Sur Netflix, plongez dans de nouveaux univers

Passons maintenant aux plateformes de SVOD, avec bien sûr le leader du domaine : Netflix, accessible sur toutes les Freebox. Nous vous proposons ici une sélection dédiée à l’évasion dans des univers distincts.

Tout d’abord, rendez-vous à la fin du monde, avec le film Love and Monsters, vous plongeant dans une Amérique en ruine, envahie par des monstres géants. Les humains doivent se cacher dans des abris, mais un ado un brin naïf et assez maladroit décide de braver tous les dangers de son monde pour retrouver son amour d’adolescence. Si le synopsis peut paraître simplet, voire nunuche, ne vous laissez pas avoir : il s’agit d’un réel film d’aventure, mêlant émotion et humour avec beaucoup de doigté dans une histoire qui, certes est assez prévisible, mais est diablement efficace. A tenter sans modération.

Pour les sérivores, nous vous proposons une plongée dans un univers fantastique sombre avec Shadow and Bones : la saga Grisha. Vous y suivrez Alina, orpheline semble-t-il assez ordinaire dans un univers où technologie et magie se mêle et surtout, où un pays est déchiré en deux par une zone extrêmement dangereuse : le Fold. Le destin de notre héroïne basculera lorsqu’elle y entre pour la première fois et la plonge dans une aventure mêlant faux-semblants, sortilèges et histoires d’amitié.

Plus terre à terre ? Alors découvrez la géniale série coréenne Extracurricular, pour une plongée cette fois dans l’univers… du proxénétisme. Dans cette série coréenne, vous suivrez un étudiant modèle d’origine plus que précaire mêlant une double vie. En effet, il est à la tête d’un réseau criminel d’un nouveau genre, mais va se retrouver mêlé à des ennuis bien plus gros que lui. Une série bluffante, qui n’hésite pas à choquer et à surprendre.

Sur Amazon Prime, on rit, on frissonne… on vit ?

Netflix ne vous a pas convaincu ? Alors rendons-nous sur Amazon Prime Video ! Avec une production française faite pour vous faire rire : Lol . Nous ne parlons pas ici du film avec Sophie Marceau, mais d’une émission animée par Philippe Lachau où de nombreux comédiens se donnent une mission simple : faire rire les autres. Celui qui rit perd, vous n’avez pas pu louper la pub qui passe partout à la télé, un concept qui promet au moins de ne pas vous laisser vous ennuyer.

Moins drôle et plus glaçant, vous pouvez également vous plonger dans le documentaire Framing Britney Spears, racontant la descente aux enfers de la star populaire des années 2000. Une enquête édifiante qui pointe notamment le rôle malsain des médias qui ont ruiné la vie de cette jeune adolescente découverte sur Disney Channel.

Plus d’humeur cinglante ? Alors jetez vous sur Fleabag, qui nous fait vibrer à travers l’esprit d’une femme colérique, pince-sans-rire, criblée de chagrin et de soucis mais aussi sexuellement instable qui décide donc… de se jeter à corps perdu dans la vie moderne londonienne. Du british pur, comme on l’aime.

Good morning Disney+

Que diriez-vous de redonner une chance à Disney+ ? Si vous êtes abonné Freebox Pop ou mini 4K, vous pouvez en effet profiter du service de SVOD directement sur votre Freebox. Pourquoi s’en priver, d’autant plus que la plateforme a lancé récemment sa section Star, dédiée à un public plus adulte.

Ainsi, les amateurs de séries pourront découvrir par exemple la nouvelle série originale de Disney+ nommée Love, Victor, spin-of du film Love, Simon, suivant le quotidien d’un adolescent épaulé par le héros du film, lui donnant des conseils pour mieux vivre sa vie.

Si vous recherchez plus d’aventure, plongez dans les séries Marvel comme Wandavision. Vous suivrez ainsi les Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et Vision sont des super-héros, vivant dans une banlieue idéalisée mais commençant à soupçonner que tout n’est peut-être pas ce qu’il paraît être… Du fun, une intrigue bien ficelée et du super-héros, que demander de plus !

Côté films, inutile de le préciser mais il y a l’embarras du choix. Des sagas cultes comme Die Hard, Star Wars ou même Alien sont bien sûr disponibles sur Disney+, mais aussi tous ses classiques d’animation, pour de bons moments en familles. Nous vous conseillons d’ailleurs Vaïana et Les nouveaux héros qui raviront petits et grands.

Et pour une soirée entre adultes, nous vous proposons du culte de chez culte avec le très regretté Robin Williams et Good Morning Vietnam, suivant un disc-jockay envoyé au front pour animer la radio des forces armées et distraire les soldats. Il devient très vite populaire grâce à son ton frais, sans langue de bois et terriblement irrévérencieux.

Canal+ Séries pour vos envies de bingewatching

Si grand week-end équivaut à du cocooning devant une bonne série, Canal+ Séries pourra vous ravir. D’autant plus qu’il est offert pendant un an aux abonnés Delta et Pop, mais accessible sur toutes les Freebox ! Nous vous proposons ainsi un petit florilège de séries méconnues mais qui méritent peut être un coup d’oeil.

Commençons par Mayans M.C, qui vous embarque dans le parcours initiatique d’Ezekiel Reyes, dit “EZ”, un jeune bandido tout juste sorti de prison et jeune recrue au sein du Mayans Motorcycle Club. Rongé par son désir de vengeance contre les cartels, EZ s’engouffre rapidement dans un monde de violence, et ce malgré la volonté de son père Felipe. Ce spin-off de Sons of Anarchy compte déjà plusieurs saisons, de quoi occuper votre weekend mais aussi les semaines à venir !

Plus ancrée dans la société, vous pouvez bien sûr découvrir It’s a sin, qui narre la vie de Ritchie, Roscoe et Colin, débarquant à Londes en 1981. Ces trois compères vont commencer leur vie d’adulte avec un virus, qui se propage dans la communauté gay. Vous suivrez ainsi l’histoire de leurs amis, de leurs amants et de leurs familles.

Pour plus de légèreté, optez sans crainte pour la série britannique Misfits. Cinq repris de justice se retrouvent frappés par un orage et en tirent des supers pouvoirs. Le problème étant qu’ils ne sont pas les seuls… Humour décalé et trash, vrais moments d’émotion, jeu d’acteur saisissant… C’est une série à voir absolument.