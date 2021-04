La Poste Mobile offre deux mois d’essai sur ses forfaits sans engagement

Alors qu’elle s’apprête à fêter ses 10 ans d’existence, la marque La Poste Mobile (anciennement Simplicime) propose d’essayer gratuitement ses forfaits mobiles sans engagement.

Jusqu’au 30 mai 2021, La Poste Mobile annonce deux mois offerts pour toute souscription à l’un de ses forfaits mobiles sans engagement.

La marque détenue par SFR (49 %) et La Poste (51 %) propose un forfait avec 2 heures d’appels, des SMS/MMS en illimité et 100 Mo (0,05 euro le Mo supplémentaire) à 4,99 euros par mois.

Elle commercialise également des forfaits 30 et 80 Go (rechargeable) à respectivement 9,99 et 14,99 euros par mois. On a également les appels, SMS et MMS illimités. Utilisables depuis l’Europe et les DOM, ces deux forfaits comprennent en outre 10 Go d’Internet mobile utilisables hors de France métropolitaine.

Pour rappel, la marque opère sur le réseau mobile de SFR. Elle revendique 30 000 conseillers clientèle dans près de 10 000 bureaux de Poste partout en France.