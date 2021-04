Test de débit de la Freebox Pro

Des débits qui font rêver….

Le mois dernier a été dévoilée Freebox Pro et a la conférence été suivi d’une démonstration à la presse à laquelle Univers Freebox a participé. Ce fut l’occasion de tester le débit de cette nouvelle Freebox 100% fibre qui utilise la technologie 10 G E-Pon . Et les résultats sont convainquants pour la Freebox Pro puisqu’ils atteignent ceux annoncés à savoir à savoir 7 Gbits/s en réception et 1 Gbit/s en émission. Précisons tout de même que le test a été effectué dans les locaux de Free où la connexion est logiquement optimum.

Découvrez le test de débit de la Freebox Pro en vidéo

Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox