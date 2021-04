Mediawan : des idées derrière la tête et la signature d’un partenariat malin

Mediawan va pouvoir accéder aux podcasts du studio Louie Media. Son objectif, imaginer des adaptations en séries ou documentaires.

Près de 6 ans après sa création par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est aujourd’hui l’un des principaux studios européens indépendants de contenus audiovisuels. Depuis plusieurs années, le Spac multiplie les acquisitions de studios et les ventes de contenus aux géants Netflix et Amazon.

Animé par l’ambition de devenir un “champion mondial des contenus“. Mediawan ajoute régulièrement de nouvelles cordes à son arc. Après la production de contenus originaux en fiction, cinéma, documentaires et animation grâce à plus de 50 labels en Europe, la distribution, l’édition de chaînes ou encore l’activité de production de flux grâce à l’acquisition en 2020 de Troisième Oeil de Pierre-Antoine Capton, le groupe des trois hommes d’affaires a récemment lancé sa propre plateforme de SVoD “Explore” sur l’application Apple TV et ne compte pas s’arrêter là. En plein boom, le secteur des podcasts l’intéresse de plus en plus et plus particulièrement leur adaptation. Pour ce faire, Mediawan annonce dans les lignes du Figaro avoir signé un partenariat avec le studio indépendant Louie Media. L’accord lui permet ainsi d’avoir un accès prioritaire au catalogue de contenus du studio français en vue d’une adaptation en séries ou en documentaires.

“Louie produit du podcast engagé et ancré dans l’actualité. Il est dans notre stratégie d’aller chercher des formats différents, que ce soit dans les thématiques abordées ou dans l’écriture », a déclaré à ce propos Édouard Benadava, directeur du digital de Mediawan.