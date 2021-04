Canal+ lancera une nouvelle chaîne numérique en mai

Avis aux fins gourmets, Canal+ lancera en mai une nouvelle chaîne “digitale” dédiée aux gourmands.

Canal+ met les petits plats dans les grands. Une nouvelle chaîne temporaire dédiée à l’art de la table débarquera en mai. Au programme de “Ciné+ à table”, vous pourrez retrouver une sélection de 50 films dédiés à la cuisine, avec entre autres “Les saveurs du palais“, “A vif” ou encore “Barbecue“. Les cinéphiles comme les gourmands peuvent déjà se lécher les babines.

Selon les informations du média “les offres actus“, la chaîne sera disponible pour une durée limitée, vous pourrez la découvrir dès le 2 mai prochain et jusqu’au 3 juin.

Il s’agit de la 16e déclinaison de Ciné+. Avec des thématiques variées, allant du cinéma italien, Bollywoodien et Anglais aux décennies cultes pour les cinéphiles, celles-ci proposent un large catalogue.

Nouveau mois, nouvelle chaîne digitale… les gourmands, vous serez au rendez-vous ? 😋🥂 https://t.co/IRu4cNbj3g pic.twitter.com/gYwt6AGgiv CINÉ+ (@mycineplus) April 25, 2021

Ciné+ à table sera disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV des Freebox Mini 4K et Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne est proposée sans surcoût, elle n’est disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).