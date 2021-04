Netflix : pas de limitation brutale du partage de compte assure le PDG de la plateforme

Malgré quelques tests, le président de Netflix l’affirme : ” Nous ne lancerons jamais quelque chose qui donne l’impression de serrer la vis. “

En marge de l’annonce de ses résultats trimestriels, le géant de la plateforme de SVOD est revenu sur l’épineuse question du partage de compte entre amis et membre de foyers différents. Reed Hastings, PDG de la plateforme affirme ne pas vouloir lancer une mesure brutale “qui donne l’impression de serrer la vis” et préfère “que les consommateurs aient l’impression que cela a du sens et qu’ils comprennent” les mesures mise en place.

Récemment, la plateforme lançait une phase de test à destination d’un nombre restreint d’abonnés, consistant à détecter qu’un utilisateur essaie d’utiliser le compte sans en être le propriétaire. Une fois cet utilisateur identifié, un écran s’affiche ainsi afin de lui demander de confirmer qu’il est bien le souscripteur via un code e-mail/SMS. Si la vérification n’est pas possible, l’abonné ne peut alors plus se connecter au compte.

D’après une étude récente de BearingPoint, relayée par Business Insider, 41% des Français ont admis avoir déjà partagé au moins une fois leur mot de passe avec quelqu’un ne vivant pas au sein de leur foyer. Une pratique également répandue sur d’autres plateformes, la plus atteinte étaient Youtube Premium avec 46% de personnes abonnées partageant leurs comptes. Le partage d’identifiants à d’autres personnes ferait perdre 6,2 milliards de dollars (environ 5,1 milliards d’euros) par an à Netflix.

Il ne faut pas oublier également que les conditions d’utilisation de Netflix stipulent que son service SVoD est “pour votre usage personnel et non commercial uniquement et ne peut pas être partagé avec des personnes en dehors de votre foyer.” Mais cette mention reste floue. Des membres d’une même famille peuvent très bien ne pas vivre constamment sous le même toit.