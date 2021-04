Facebook et Spotify s’associent afin d’intégrer un lecteur audio au réseau social

Facebook en partenariat avec Spotify va proposer d’ici une semaine aux utilisateurs un lecteur audio permettant d’écouter des musiques et des podcasts au sein du réseau social.

Avec leur nouvelle initiative nommée, « Projet Boombox » Facebook et Spotify s’associent une nouvelle fois. Après un premier partenariat afin d’intégrer Spotify aux stories Instagram et Facebook, les deux géants font une nouvelle fois équipe pour ce projet, dont le but est de permettre aux utilisateurs d’écouter des titres et des podcasts partagés sur le réseau social, sans avoir à ouvrir l’application de streaming musicale.

Selon Techcrunch, le nouveau lecteur devrait faire son apparition sur le réseau social de Mark Zuckerberg d’ici une semaine.

Concrètement, il devrait vous permettre d’écouter une musique ou un podcast partagé sur la page Facebook d’un artiste que vous suivez, directement depuis un lecteur intégré au réseau social, plus besoin de démarrer Spotify ou de se rendre sur le site Web du géant suédois.

Déjà testé dans plusieurs pays depuis plusieurs mois, le « Projet Boombox » est bénéfique pour les deux acteurs. Le réseau social propose ainsi une nouveauté, afin de conserver ses utilisateurs tandis que pour Spotify, c’est une exclusivité à laquelle ses concurrents dans le domaine du streaming musical n’ont pas accès.

Mark Zuckerberg a déclaré : « Nous pensons que l’audio sera un support de premier ordre et qu’il y a tous ces différents produits à construire sur tout ce spectre ».

Avec le succès de Clubhouse et des podcasts, l’audio semble prendre de l’importance pour les utilisateurs et le PDG de Facebook compte bien en profiter.