Free Mobile : un maire défend avec conviction un projet d’antenne-relais

Un maire l’assure, il a trouvé le lieu “le plus propice” pour accueillir le pylône de Free Mobile.

Free Mobile souhaitait améliorer sa couverture réseau 3G/4G à Larmor-Plage, commune dans le département du Morbihan où certains quartiers sont mal desservis. La mairie a délivré un arrêté de non-opposition le 22 mars pour un pylône de 43,86 mètres de haut qui sera implanté près du cimetière de Quéhello.



(Crédit photo Le Télégramme)

Le maire Patrice Valton défend ce projet, indiquant qu’il s’agit du lieu “le plus propice”, car répondant à l’intérêt général comme aux préoccupations des riverains. “L’association des habitants de Quéhello a été consultée”, souligne-t-il en effet, sous-entendant que toutes les pistes ont été étudiées.

“À l’heure où le télétravail se développe, et où nous souhaitons encourager la réduction des déplacements coûteux pour l’environnement, il convient de répondre au manque de couverture du réseau”, estime par ailleurs l’élu. Et d’ajouter que “il est prévu d’arborer ce terrain communal pour éviter une pollution visuelle”. À noter que le pylône sera ouvert aux autres opérateurs, afin de mutualiser les infrastructures et ainsi éviter la multiplication des pylônes dans le paysage.

Source : Le Télégramme