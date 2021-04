Canal+ tente d’attirer les abonnés Freebox dans ses filets avec un nouveau cadeau

Avis aux abonnés Freebox ne disposant pas de la promo Canal+ Séries offert pendant 12 mois, le 1er épisode de la saison 1 de la nouvelle série “Trickster” est en accès libre pendant une semaine sur l’Aktu Free.

Offert pendant 1 an aux abonnés Freebox Pop et Delta, Canal+ Séries est a contrario payant pour les abonnés Freebox Révolution, mini 4K et One. Afin d’attirer ceux-ci vers le service de SVOD de la filiale de Vivendi, Free et Canal+ offrent dès aujourd’hui sur l’Aktu Free et ce jusqu’au dimanche 25 avril prochain, le premier épisode de« Trickster », une série canadienne plongeant dans le quotidien d’un lycéen d’origine indienne obligé de gérer sa mère junkie et son père accroc aux antidouleurs, une vie difficile rendue plus chaotique encore avec l’apparition de phénomènes paranormaux.

Dans le premier épisode, le ton est donné : “Pour aider ses parents séparés et junkies, Jared, lycéen, fabrique et vend de l’ecstasy dans sa petite ville de Kitimat, dans le nord de la Colombie-Britannique au Canada. Son quotidien se corse lorsque Richie, le dealer de sa mère, exige les 3000 dollars qu’elle lui doit. La quête d’argent va être perturbée par ses hallucinations persistantes, l’arrivée d’un homme étrange et le vol de son stock de pilules”,

Pour profiter de cet épisode découverte, rendez-vous sur l’AKTU Free. Direction le menu “Télévision” de la Home sur la Freebox Révolution et dans l’icône dédiée avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4K.