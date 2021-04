Paypal permet désormais le paiement en quatre fois sans frais

La solution de paiement sécurisé peut désormais vous faire une avance sur un achat, que vous remboursez en quatre fois, le tout sans frais.

Un pas en avant pour les paiements sécurisés. Paypal, permet désormais de payer en quatre fois sans frais en France. Une option qui était payante à son lancement en juin dernier.

Cette fonctionnalité s’applique aux achats allant de 50 à 2000€, et permet ainsi à Paypal de vous prêter l’agent qui vous permet de régler votre achat. « Les marchands n’ont aucun frais supplémentaire lié à l’ajout du Paiement en 4X sans frais et reçoivent l’intégralité du paiement normalement. PayPal prend en charge tous les éléments relatifs au Paiement en 4X auprès de l’acheteur », explique PayPal dans un communiqué. Une option également ouverte aux sites marchands éligibles français et étrangers.

Ainsi, votre compte sera prélevé d’une première mensualité au moment de l’achat, puis vous rembourserez Paypal, en trois échéances mensuelles. Pour savoir si l’option est disponible, il suffit de choisir de payer avec Paypal, et une option sera proposée si vous y êtes éligible.

En effet, Paypal ne prête pas de l’argent à n’importe qui. La plateforme choisit d’accepter ou non de faire une avance à l’utilisateur. « La vérification du financement se fait rapidement et si elle est approuvée, le consommateur peut directement confirmer le paiement en plusieurs fois », détaille le site dans un communiqué. En cas de retard de paiement,des frais vous seront prélevés à hauteur de 8 % du montant du remboursement manquant. Par exemple, en cas de défaut de paiement de 100 euros, PayPal vous demandera 80 euros.