Abonnés Freebox Delta, mini 4K et Pop : “Amazon Music Unlimited” et ses 60 millions de titres offert pendant 3 mois

De quoi passer le confinement en musique. La firme de Jeff Bezos propose à nouveau trois mois d’essai gratuit pour son service de streaming musical sans limite.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, l’abonnement Amazon Prime permet aux abonnés de profiter de plusieurs services, dont le service Prime Music avec ses deux millions de titres via Alexa. Un catalogue restreint qui peut dès aujourd’hui devenir illimité sans débourser un centime pendant quelques temps. En effet, le géant américain propose actuellement une promo attractive sur son offre individuelle mensuelle Amazon Music Unlimited. Habituellement affiché à 9,99/mois, l’abonnement, comprenant l’accès à 60 millions de titres, est ainsi offert pendant trois mois pour toute nouvelle souscription en France métropolitaine. “A la fin des 3 mois, et sans annulation de votre part, vous serez prélevé de 9,99 € par mois. L’abonnement peut être annulé à tout moment. L’offre n’est valable qu’une fois par client et compte client”, précise Amazon. Cette promo est disponible jusqu’au 24 ma prochain inclus.

Pour les abonnés Freebox Delta intéressés par cette occasion, il est possible d’y souscrire directement depuis l’interface d’Amazon Music en cliquant sur “passer à l’Unlimited” ou via “vos paramètres Amazon Music” mais aussi en vous rendant directement sur la page d’accueil d’Amazon après s’être connecté à votre compte Prime. A noter d’ailleurs, l’application Amazon Music est arrivée récemment sur Freebox Pop et mini 4K, de quoi ambiancer votre foyer alors que toute la famille y est confinée. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test de l’application Android TV pour vous faire une idée de la qualité de son interface.

Quelle est la différence entre Prime Music et Amazon Music Unlimited ?

Beaucoup se posent la question, à savoir quelle est la différence en les deux offres de musique en streaming d’Amazon. La réponse est très simple, l’abonnement Amazon Prime inclut plus de 2 millions de titres, sans publicité, ce service est baptisé Prime Music. Vous pouvez donc lancer votre musique sur vos appareils préférés, téléchargez des titres pour continuer à écouter votre musique hors connexion, ou laissez Alexa vous guider.

Avec Amazon Music Unlimited, vous bénéficiez de tous les avantages de Prime Music mais parmi un vaste catalogue de 60 millions de titres en écoute illimitée, ainsi que des centaines de playlists et stations créées par des experts musicaux, incluant les toutes dernières nouveautés des artistes du moment.

En tant que membre Amazon Prime, vous pouvez souscrire à Amazon Music Unlimited pour 9,99 €/mois ou seulement 99 €/an si vous choisissez l’abonnement annuel (soit l’équivalent de 2 mois offerts). Les clients qui ne sont pas membres Amazon Prime ont accès uniquement à l’offre mensuelle à 9,99 €/mois. A noter également, Amazon propose depuis peu une offre pour les audiophiles, avec Amazon Music HD.