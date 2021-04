Xavier Niel investit dans une solution de paiement innovante

Le papa de Free a participé à une levée de fonds de 20 millions d’euros pour Big Mamma, une solution de paiement innovante dans les restaurants.

Régler l’addition via un simple QR Code. Voici la solution trouvée par Victor Lugger et Tigrane Seydoux, les deux fondateurs du groupe de restauration italienne Big Mamma, pendant la crise sanitaire.

Concrètement, il s’agit d’un règlement sans contact sur mobile, évitant au client d’avoir a capter l’attention du serveur pour payer sa note. Une solution qui a résolument intéressé Xavier Niel, puisqu’il fait partie des investisseurs ayant participé à une levée de fond de 20 millions pour créer “Sunday”, une entreprise créée pour vendre ce système à travers le monde.

“Les usages changent. Le métier des serveurs est de s’occuper des clients, pas de jouer les caisses enregistreuses quand tout le monde réclame son addition au même moment. Dans trois ans, ce type de paiement représentera la nouvelle norme”, prédit ainsi Victor Lugger, PDG de Sunday.

Cette solution équipe déjà les 14 restaurants de la chaîne Big Mamma et, lors de la réouverture des salles, 80% des clients ont utilisé ce service innovant, générant ainsi 12% supplémentaires de rotation des tables et une hausse des pourboires de 40%. Pour la réouverture des restaurants en France, les établissements de Groupe Bertrant, l’un des investisseur, utiliseront cette solution de paiement et les créateurs visent très vite les tables de milliers de restaurants dans le monde.

Source : Les Echos