Free, Orange, SFR et Bouygues : qui propose le meilleur débit sur Netflix ?

SFR THD affiche une nouvelle fois le meilleur débit sur Netflix en France au cours du mois de mars. En baisse, Bouygues Telecom n’est plus ex aequo et prend la seconde place.

Début 2021, l’indice ISP de Netflix a fait son grand retour après une pause de 10 mois et une succession de confinements à travers le monde. Il est à nouveau possible de comparer chaque mois les performances du service de SVOD chez les différents opérateurs, aux heures de grandes écoutes.

Après avoir dévoilé les scores des telcos français durant le mois de décembre, puis janvier et février, le mastodonte américain affiche aujourd’hui les performances de mars.

Au classement, SFR THD conserve la première place un débit de 3,4 Mbits/s comme lors du mois précédent. A égalité en février, Bouygues Telecom arrive en seconde position avec un débit de 3,2 Mbits/s contre 3,4 Mbits/s précédemment. L’opérateur se retrouve désormais au même niveau qu’Orange, dont le débit moyen reste stable. Derrière, pas de changement, Free stagne à la troisième avec avec un débit inchangé de 3 Mbits/s. Toujours à la dernière place, SFR en xDSL fait du surplace avec 2,8 Mbits/s. Globalement, les écarts entre les opérateurs sont minimes.

Pour les habitués, après avoir déployé de nouveaux formats d’encodage fournissant un contenu de qualité identique ou supérieure à partir de fichiers de taille réduite (ou débit), Netflix a intégré en janvier 2021 son rapport d’indice de performance. Le classement des FAI a notamment été revu en arrondissant les résultats à 0.2 Mbit/s près, au lieu de 0.01 Mbit/s auparavant.