New deal mobile : Découvrez la nouvelle liste des zones que Free, Orange, SFR et Bouygues devront couvrir en 4G

Le gouvernement vient de rendre publique une nouvelle liste de sites identifiés par les collectivités territoriales que les opérateurs se sont engagés à construire dans le cadre du new deal pour améliorer la couverture mobile.

Assurer la couverture des zones où la réception est mauvaise voire inexistante en construisant 5 000 sites fait partie des engagements qu’ont pris chaque opérateur en janvier 2018 en échange d’un renouvellement anticipé de leurs fréquences. Après avoir publié une première liste de 600 sites en 2018, puis une deuxième de 762 sites en 2019, et 484 en 2020, le Gouvernement vient de publier un arrêté listant 339 nouvelles zones non ou mal couvertes qui bénéficieront d’une amélioration de la couverture mobile. Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free sont concernés en totalité ou en partie par la couverture de ces zones. Les opérateurs concernés ont jusqu’à 2 ans pour pour améliorer la couverture sur ces zones.

Découvrir la liste des nouvelles zones à couvrir au titre du dispositif de couverture

Carte des zones identifiées que Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom doivent couvrir en 4G dans le cadre du New Deal Mobile