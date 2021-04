Nokia va investir 360 millions d’euros dans sa filiale Alcatel Submarine Network spécialisée dans les câbles sous-marins

Le marché des câbles sous-marins a le vent en poupe. Nokia a annoncé investir pas moins de 360 millions d’euros dans sa filiale Alcatel Submarine Network.

Nokia fait un rétropédalage et va investir 360 millions sur trois ans dans Alcatel Submarine Network. Après avoir mis en vente sa filiale il y a trois ans de cela et avoir engagé des négociations avancées avec Ekinops et Orange.

Ce changement s’explique l’expansion du marché des câbles sous-marins. Le groupe finlandais projette d’agrandir le site de Calais avec un investissement de 70 millions d’euros et un nouveau navire câblier va rejoindre la flotte d’ASN qui en compte déjà six.

L’ASN a déjà déployé 650 000 kilomètres de câbles sous marins et ne va évidemment pas s’arrêter là. En février dernier, Facebook a confié la construction du câble sous-marin “AMITIE” à l’ASN. Ce câble de 6 800 kilomètres et d’une valeur de 250 millions d’euros reliera la France aux États-Unis d’ici début 2022.

Les GAFA investissent énormément dans ces câbles sous-marins plus particulièrement Google et Facebook. ASN enregistre 50% de commandes venant exclusivement des GAFA, ce pourcentage devrait être porté à 95% d’ici trois ans. Aujourd’hui les opérateurs télécoms ne représentent que 30% des commandes.

Source : Challenges