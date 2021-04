Classement Forbes : Xavier Niel, papa de Free, est le cinquième patron préféré des Français

Nouveau classement pour Forbes, auquel on doit déjà celui des fortunes mondiales. Le magazine lance en effet un Top 20 des patrons français préférés des Français. Xavier Niel, le fondateur de Free, s’empare d’ailleurs de la 5e place.

“Les Français n’aimeraient-ils pas les chefs d’entreprise ? La popularité de ces derniers ne serait-elle pas quantifiable ?”, s’interroge Forbes, alors qu’il lance, en partenariat avec Insightquest, un classement des 20 patrons français préférés des Français. Au-delà de la notoriété, d’autres critères entrent en ligne de compte aux yeux des sondés. Il y a notamment la réussite du patron, sa fibre sociale, son engagement environnemental ou encore son soutien au Made in France.

Michel-Édouard Leclerc à la 1ère place, Xavier Niel à la 5e

Le podium est ainsi formé par Michel-Édouard Leclerc, à la tête du géant de la distribution du même nom revendiquant la défense du pouvoir d’achat des consommateurs et très actif sur les réseaux sociaux, Tony Parker, ancienne star de la NBA désormais à la tête du club de Villeurbanne qui symbolise aux yeux des sondés la réussite et le charisme, et Alain Afflelou, célèbre opticien s’impliquant personnellement dans la communication autour de sa marque.

On retrouve également des personnalités du monde des télécoms, à l’image de Xaviel Niel, fondateur de Free et actionnaire d’un millier de sociétés, en 5e position. “Il s’est toujours exposé personnellement pour présenter ses offres nouvelles dans un format de keynote, popularisé par Steve Jobs”, rappelle Forbes pour expliquer la popularité de Xavier Niel. Sans oublier Station F, le plus grand incubateur de start-ups du monde, qui lui a offert une grande visibilité dans les médias et donc auprès des Français. Martin Bouygues, fondateur de la maison-mère de Bouygues Télécom, s’octroie quant à lui la 11e place et Stéphane Richard, PDG d’Orange, la 13e place aux côtés d’Arnaud Lagardère et Arnaud Lagardère. Le patron de l’opérateur historique est perçu comme “charismatique, atypique et sympathique”, note Forbes.

Le Top 20 complet :

1 Michel-Édouard Leclerc

2 Tony Parker

3 Alain Afflelou

4 Bernard Tapie

5 Xavier Niel

6 Arnaud Montebourg

7 Bernard Arnault

8 Vincent Bolloré

9 Clémentine Bonnet / Alexandre Bompard

11 Martin Bouygues

12 Jean-Paul Agon

13 Arnaud Lagardère / Stéphane Richard / François Pinault

16 François-Henri Pinault

17 Emmanuel Faber

18 Sébastien Bazin

19 Antoine Frérot

20 Benoît Potier

Source : Forbes (version papier)