Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : nouveau son de cloche pour les abonnés Freebox, Free se borne à recruter des abonnés…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

06 Avril 2006 : les abonnés Free ont accès au réseau WiMAX

Un nouveau réseau sans-fil ouvrait ses portes aux abonnés Freebox le 06 avril 2006. Le WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access ) est un standard de communication sans fil en haut-débit basé sur la volonté d’interopérabilité. Plusieurs normes sont utilisées et cette technologie peut exploiter une gamme de fréquences allant de 2 à 66 GHz.

Free avait acquis une licence WiMAX valable sur l’entièreté du territoire français via sa filiale IFW, et en avril, l’opérateur annonce ainsi rendre son offre WiMAX accessibles à tous les abonnés Free Haut Débit.

10 Avril 2006 : Free propose le Ringback Tone gratuitement

Un nouveau service est arrivé gratuitement pour les abonnés Freebox le 10 avril 2006 : le Ringback Tone. Le service personnalisant la tonalité d’attente lorsque l’on appelle un abonné Freebox pouvait ainsi être personnalisé en attribuant des tonalités spécifiques à certains numéros (jusqu’à 10 différentes, plus une tonalité générique pour tous les appels entrants).

Pour les curieux, le site est toujours en ligne et possède encore plusieurs exemples de ringback tones, vous pouvez le trouver en cliquant sur ce lien.

10 Avril 2014 : Free propose des bornes permettant de s’abonner rapidement et facilement

Free a révolutionné la distribution de ses forfaits mobile en proposant un nouveau moyen de s’abonner rapidement : des bornes permettant d’avoir des cartes SIM en quelques minutes. Lors du lancement de ces nouveaux terminaux le 10 avril 2014, les bornes étaient déployées dans une partie du réseau de magasins Maison de la presse et Mag Presse, mais on peut désormais en trouver un peu partout dans les grandes villes.

10 avril 2008 : La Freebox HD se dote d’un nouveau standard de Wi-Fi

Multiplier par cinq le débit en Wi-Fi dans votre maison, c’est ce qu’annonce Free lorsqu’il révèle un nouveau standard pour sa Freebox HD. En effet, c’est une évolution de sa Freebox HD qui présente ainsi le Wi-Fi 802.11n le 10 avril 2008 et voit ainsi les antennes extérieures de la box disparaître au profit d’antennes intégrées. Free est le premier opérateur de France à intégrer ce nouveau standard à sa box sans surcoût dans les zones dégroupées.