Altice va lancer une unique plateforme de replay pour toutes les chaînes BFM et RMC

Altice va lancer une plateforme de replay RMC-BFM Play pour toutes ses chaînes.

A l’instar de my TF1 et 6play, les chaînes BFM TV, BFM Business, RMC Story, RMC Découverte, vont s’unifier dans un seul et même service de rattrapage prochainement. “Dans les semaines à venir sera créée une plateforme de replay pour toutes les chaînes du groupe Altice, baptisée RMC-BFM Play”, a révélé hier au JDD Marc-Olivier Fogiel, directeur général de la première chaîne française d’info en continu. Reste à savoir si un lancement rapide est prévu sur les box des opérateurs.