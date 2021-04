Les astuces Free en vidéo : Votre numéro de mobile s’est retrouvé sur Internet ? Changez le en 3 clics

Une astuce simple à découvrir.

Nouveau numéro de notre nouvelle série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous venons en aide aux abonnés qui ont besoin de changer rapidement de numéro de mobile pour par exemple échapper à un(e) ex un peu trop insistant(e), ou encore si votre numéro se balade sur Internet. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il est possible de changer rapidement et simplement son numéro Free Mobile.

