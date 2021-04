Abonnés Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle offre promo disponible sur Molotov

Le duo Adult Swim et Toonami est actuellement proposé à 0,99€ pendant deux mois sur Molotov. Tous les programmes des chaînes sont accessibles à la demande.

Avis aux détenteurs d’une box Android TV comme les abonnés Freebox Pop et mini 4K, le service de télévision par internet Molotov disponible gratuitement sur le Play Store, propose jusqu’au 12 avril une offre spéciale sur Adult Wsim et Toonami. Ces derniers sont ainsi affichés à 0,99€/mois pendant 2 mois, sans engagement. Cela comprend l’accès aux deux chaînes en live et replay, l’intégrale des séries cultes, et les programmes à la demande. Au menu, Rick et Morty, Primal, Robot Chicken, Mr. Pickles, Black Jesus, The Venture Brothers. Mais aussi les super-héros DC Comics, Batman, Superman ou Wonder Woman, les animés japonais Dragon Ball Super et My Hero Academia.

Pour rappel, Free a lancé un pack en décembre 2019 sur les Freebox comprenant la chaîne Toonami et les deux services “Toonami Max” et “Adult Swim”. Celui-ci est actuellement proposé à 2.99€/mois. La chaîne Toonami (en canal partagé avec Adult Swim) est quant à elle incluse pour les abonnés Freebox avec TV by Canal et proposée aux autres en option à 0,99€/mois.