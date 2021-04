Clin d’oeil : “j’ai enfin la 5G”, l’acteur star de Deadpool s’est fait vacciner, Vodafone et Free réagissent

Une bonne dose d’ironie, cela ne fait pas de mal sauf aux complotistes.

Ryan Reynolds, l’acteur canadien incarnant le déjanté Deadpool a annoncé s’être fait vacciner contre le Covid-19 sur Twitter en se moquant des thèses conspirationnistes autour des vaccins. Son message : “J’ai enfin la 5G” fait référence à des fake news selon lesquelles les vaccins contiendraient des nanoparticules reliées à la 5G pour ficher et tracer la population.

Posté il y a moins de 24h, le tweet est devenu viral plus de 68 000 retweets et 1 million de “j’aime”. Côté opérateurs, Vodafone UK n’a pas tardé à réagir sur l’oiseau bleu en invitant Ryan Reynolds à ne pas encourager les complotistes et d’ajouter : “Vous savez qu’il y a quelqu’un, quelque part, qui prend tout cela très au sérieux et croira que cela fait partie à 100% du “plan directeur”. Pour sa part, Free s’est contenté d’un “chut” à l’aide d’un emoji. Car “un grand pouvoir entraîne de grandes irresponsabilités”, et ça c’est le super-héros Deadpool qui le dit !