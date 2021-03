Mi Smart Band 6 : Xiaomi dévoile une version améliorée de son bracelet connecté à un tarif abordable

<>



Xiaomi a levé le voile sur son nouveau Mi Smart Band 6 embarquant un plus grand nombre de suivis d’activités physiques ainsi qu’un écran Amoled 50% plus grand pour une meilleure lisibilité.

Le nouveau Mi Smart Band 6 de Xiaomi arbore un écran Amoled de 1,56 pouces d’une résolution de 326 ppp pour un affichage plus lisible et plus net que son prédécesseur.

Ce n’est pas tout, pour ce nouveau modèle, le géant chinois a également boosté les capacités du capteur de la Mi Band 6 afin de permettre le suivi de 30 d’activités physiques. Pour les plus courantes d’entre elles comme le vélo ou encore la course à pied, le bracelet déclenchera automatiquement le suivi correspondant.

Le bracelet connecté de Xiaomi n’en reste pas moins un objet technologique axé sur la santé. Il embarque un cardiofréquencemètre afin de guider vos séances mais aussi dans le but de permettre un suivi approfondi de votre santé. Il peut également fournir un suivi des différentes phases de votre sommeil et mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Une donnée d’une importance cruciale à l’heure actuelle puisqu’il s’agit d’un facteur à garder à l’œil par rapport à la pandémie de Covid-19.

Enfin le Mi Smart Band 6 dispose d’une batterie de 125 mAh pour une autonomie de 14 jours ainsi qu’une recharge complète en moins de 2 heures.

Sa date de commercialisation n’est pas encore connue cependant, le Mi Smart Band 6 sera décliné en 6 couleurs et disponible à un tarif agressif de 44,99 euros.