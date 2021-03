Free présente ses métiers : focus sur les techniciens télécoms

La maison-mère de Free poursuit sa nouvelle série de vidéos témoignages de ses employés afin de mettre en exergue les métiers chez l’opérateur. Dans ce troisième épisode, nous découvrons Modibo, Technicien Télécom Free Réseau.

Cette semaine, les techniciens sont à l’honneur chez Iliad. Après les conseillers de Centrapel, la hotline de Free et les managers boutiques , l’opérateur braque les projecteurs sur Modibo et sur la profession de Technicien Télécom dans une nouvelle vidéo.

Il y raconte son parcours, sa formation et son travail en intérim avant sa rencontre avec Free, il y’a 4 ans. “Un jour je suis tombé sur une annonce Free qui m’a paru écrite pour moi, on y parlait de technique, de relationnel et j’ai postulé“. Il explique que l’on fait appel à lui pour intervenir chez des abonnés dont les problèmes n’ont pas pu être résolus par d’autres.