Free présente ses métiers : focus sur les managers boutique

La maison-mère de Free poursuit sa nouvelle série de vidéos témoignages de ses employés afin de mettre en exergue les métiers chez l’opérateur. Dans ce second épisode, nous découvrons Elodie, manager boutique.

Free met ses employés à l’honneur. Après avoir mis en lumière les conseillers de Centrapel, la hotline de Free, l’opérateur de Xavier Niel présente aujourd’hui la profession de manager en Free Center avec Elodie.

Elle résume ainsi son parcours, et son quotidien, ” mon job c’est d’être le relais entre les équipes sur le terrain et la direction, mon but est d’accompagner les équipes pour les faire monter en compétence sur le plan commercial, technique et aussi humainement”, témoigne t-elle.