Totalement fibrés : Free lance sa nouvelle Freebox pro qui fait le plein d’innovations, de nouvelles chaînes gratuites pour les Freenautes, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Cette semaine nous revenons bien sûr sur le lancement de la Freebox Pro. Et même si elle s’adresse aux professionnels, elle est bourrée d’innovations, que l’on vous détaille et qu’on éspère voir arriver un jour sur les Freebox grand public. On vous annonce également de bonnes nouvelle sur Freebox TV et de moins bonnes pour Canal +. Et bien sur nous abordons toute l’actualité de Free et de télécoms, et vous proposons nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc. Et on termine avec humour !

