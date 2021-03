Orange tacle Free Mobile dans une pub pour la 5G

A Paris, les piques fusent du côté de l’opérateur historique dans une campagne de pub taclant clairement Free Mobile et son utilisation de la bande 700 MHz.

La même rengaine depuis le début du déploiement de la 5G. Tous les opérateurs ont activé, la semaine dernière, leur réseau 5G dans la capitale et la promeuvent dans les rues de Paris. Orange a choisi d’opter pour l’offensive, en mettant en avant l’utilisation de la bande-fréquence 3.5 GHz, considérée comme “reine” de la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Merci à Anthony pour la photo

La pique est évidemment dirigée dirigée vers Free, qui propose le plus grand réseau 5G de France en terme de nombre de sites activés, grâce à l’utilisation de la bande-fréquence 700 MHz sur la majorité de son réseau. Cette bande en effet n’a pas les mêmes propriétés que celles attribuées par l’Arcep. Orange, tout comme SFR, a fait le choix d’utiliser majoritairement la bande 3.5 GHz pour le moment, tandis que Bouygues déploie également en 2100 MHz.

Cependant, la différence de débit est encore peu perceptible puisque, peu importe la bande utilisée, les sites 5G ont encore un coeur de réseau 4G. Il faudra attendre 2023 pour bénéficier des très haut débits et de la latence réduite promise par la 3.5 GHz. D’autant plus qu’à l’heure actuelle, aucun baromètre n’a exprimé de réelles différences de performances entre la 3.5 GHz et la 700 MHz. nPerf, la référence lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité du réseau mobile, a promis un premier baromètre spécial 5G cet été.

Ce n’est pas la première fois qu’Orange met en avant l’utilisation de la 3.5 GHz en la comparant à d’autres fréquences. Récemment, l’opérateur a proclamé posséder le “plus grand réseau 5G en terme de débit”. Il s’agit en effet de l’opérateur ayant le plus déployé de sites 3.5 GHz, à noter cependant que Free Mobile est le deuxième.