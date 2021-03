Red by SFR lance comme Free Mobile un forfait avec un iPhone 8 offert, mais moins cher et sans intermédiaire

Pas de Big Red avec un max de data cette fois-ci, mais un Red Deal avec un smartphone offert.

Les offres spéciales de Free Mobile avec un smartphone offert en contrepartie d’un engagement de 24 mois continuent d’inspirer la concurrence. Red by SFR s’y était essayé en décembre 2020 et récidive aujourd’hui avec son Red Deal. La marque low cost de l’opérateur au carré rouge rend par ailleurs la formule encore plus attractive et se passe d’intermédiaire, par rapport à Free Mobile qui facture 19,99 euros par mois et passe par Veepee. L’offre Red Deal à 15 euros par mois au lieu de 20 euros est en effet proposée directement sur le site de Red by SFR, et non sur Showroomprivé comme à l’accoutumée.

Contre un engagement de 2 ans, l’abonné se voit offrir un iPhone 8 64 Go gris sidéral reconditionné grade A (très bon état). Le forfait associé inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 100 Go de data, depuis la France Métropolitaine. Concernant la partie roaming, l’enveloppe data pour le reste d’Union européenne et les DOM est de 13 Go. À noter que la carte SIM est facturée 1 euro. Reste maintenant à voir si Bouygues Telecom, souvent dans le sillage des promotions de Red by SFR, dégainera une offre similaire. Elle pourrait même inspirer Free Mobile, dont ce type d’offres passent exclusivement par Veepee. L’opérateur de Xavier Niel intègre toutefois plus de data à l’étranger (25 Go) et plus de destinations incluses.