Free, deuxième opérateur préféré des Français en 2021

L’observatoire des marques préférées des Français a établi le classement des opérateurs favoris dans l’Hexagone en 2021. Peu de changement par rapport à 2017, Orange reste premier de loin et Free a toujours sa position de challenger, à la deuxième position.

La stabilité des marques a fait office de point de repère durant la crise sanitaire. Suite à un sondage réalisé auprès de 4900 personnes, l’Observatoire des marques préférées des Français publie son classement des marques préférées en France. Dans la section télécom, Orange domine mais Free s’installe comme challenger sur la 5G.

L’opérateur historique avait été un temps détrôné par Free dans ce classement, avant de reprendre la première place du podium en 2017, et ne l’a pas lâché depuis. Orange distance même largement ses concurrents. L’effet des petits prix de Free s’est atténué dans le coeur des Français et l’opérateur de Xavier Niel doit désormais trouver d’autres moteurs de croissance. Et c’est notamment sur la nouvelle génération de téléphonie mobile qu’il se démarque. Le PDG de l’agence CA Com explique qu’en proposant la 5G au prix de la 4G, Free adopte une “posture d’intervenant alternatif” et “s’installe durablement“. Un autre levier activé par Free a été sa montée en gamme avec la Freebox Delta et son partenariat avec Devialet.

La crise sanitaire a calmé le jeu du côté de la guerre des prix, poussant les différents telcos à s’assurer d’une bonne qualité de réseau. De même, tous les opérateurs ont bénéficié d’une ruée vers la fibre durant la crise sanitaire. Bouygues Telecom pour sa part a dépassé SFR, obtenant la troisième place du classement après une année au top des recrutements sur le mobile. L’image de l’opérateur au carré rouge semble pour sa part affectée par ses plans sociaux à répétition d’après l’observatoire.

Source : Challenges (version papier)