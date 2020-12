Quand Red by SFR copie allègrement Free Mobile et ses ventes privées

Les ventes privées de Free Mobile avec un iPhone d’offert font des émules. Red by SFR ne dira pas le contraire.

Pourquoi innover quand un concurrent a trouvé une formule gagnante. Depuis plusieurs mois, Free multiplie les offres spéciales d’un nouveau genre sur le site d’e-commerce Veepee. Sa formule est inédite sur le marché de télécoms, à savoir offrir un smartphone neuf ou reconditionné pour toute souscription à son forfait 100 Go à 19,99€/mois avec un engagement de 24 mois. Ce lundi 14 décembre, l’opérateur de Xavier Niel a même canardé une offre très alléchante en offrant un iPhone 8 reconditionné ou d’autres iPhone (6s et 7).

Opportuniste et visiblement au fait du succès de ce type de ventes privées, Red by SFR a dégainé dans le même temps, cette fois sur Showroom Privé, une offre similaire avec le même partenaire que son rival, à savoir l’un des acteurs d’un des acteurs du reconditionnement en France, PRS. A y regarder de plus près, un iPhone 8 est également offert avec le forfait RED by SFR 100Go à 20€/mois, l’engagement est tant qu’à faire de la même durée que chez Free Mobile, à savoir 2 ans. Un bel exemple de copiage.