Iliad : la maison-mère de Free performe, son titre en Bourse s’envole

Solides, les résultats financiers et commerciaux d’Iliad présentés ce mardi 16 mars ont été particulièrement bien accueillis par les investisseurs. Tout comme le dividende annoncé en parallèle, d’ailleurs.

Tous les voyants sont au vert pour Iliad, malgré une année 2020 marquée par la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires au global d’Iliad affiche en effet une progression de 10,1 % sur l’année, à 5,87 milliards d’euros. En France, le CA s’établit pour la première fois à 5 milliards d’euros. Illiad Italia et Play, les filiales italiennes et polonaises, ne sont pas en reste non plus. Elles ont contribué à respectivement 674 et 200 millions d’euros du chiffre d’affaires en 2020. Le bénéfice net du groupe flirte avec les 420 millions d’euros. Là encore, les filiales italiennes et polonaises ont apporté leur contribution. La première a réduit ses pertes, tandis que la seconde a apporté sa première contribution.

Dans ce contexte, Iliad a annoncé un dividende de 3 euros par action, contre 2,60 euros la fois précédente. Celui-ci sera proposé le 2 juin 2021 au cours d’une assemblée générale. Une nouvelle évidemment bien accueillie par les investisseurs. À l’heure où sont écrites ces lignes, le titre boursier du groupe affiche en effet une progression de 6,05 % (+ 9,30 euros) à 163,05 euros.