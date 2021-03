L’Arcep met à jour ses cartes de couverture 2G, 3G et 4G pour Orange, Free, SFR et Bouygues

En décembre dernier, l’Arcep publiait les résultats de sa campagne 2020 de mesure de la qualité de service en métropole. Mais en raison de la crise sanitaire, la campagne de mesures 2020 de l’Arcep a dû être décalée à l’automne. Certaines données n’avaient pas pu être publiées en 2020 : celles de plusieurs lignes de trains (mesurées en janvier 2021) et celles dans les métros (effectuées à l’automne mais dont le traitement a été retardé). L’Arcep publie ces données complémentaires aujourd’hui.

Ces mises à jour sont aujourd’hui intégrées sur « Mon réseau mobile » et concernent des compléments sur la qualité du service internet dans les métros et les TGV ainsi que des résultats de campagnes de mesures réalisées par des collectivités territoriales et un acteur privé, selon des protocoles comparables à ceux de l’Arcep. Ces publications permettent aux consommateurs de comparer les performances de Free, Orange, Bouygues Télécom et SFR, et aux décideurs de poser un diagnostic sur l’état de la connectivité mobile de leur territoire.

Amélioration de la qualité de service internet dans les métros : Paris et Lyon rejoignent Toulouse et Rennes parmi les « métros 4G »

Cette mise à jour montre que la qualité de service mobile dans les métros de Paris et Lyon s’améliore grandement pour l’ensemble des opérateurs en 2020. Tous métros confondus, SFR, Free et Bouygues gagnent entre 15 et 27 points par rapport à l’année dernière pour tous les trois atteindre un taux de 85% de pages web chargées en moins de 10s ; Orange garde une légère longueur d’avance en passant de de 73% à 88% de réussite.

A Paris, le projet de couverture 3G/4G du métro porté par la RATP et consistant à déployer 321 sites pour couvrir 304 stations, a été achevé en juin 2020. Les effets en sont clairement visibles, avec une qualité de service internet qui a progressé pour atteindre en 2020 un niveau très élevé pour l’ensemble des opérateurs avec 95% taux de réussite en moyenne.

Les métros lyonnais ont également été entièrement couverts en 4G fin 2019, ce qui se traduit par une qualité de navigation web quasi-parfaite, comme cela pouvait déjà être le cas dans des métros plus récents comme ceux de Toulouse et Rennes.

L’Arcep finalise également la publication des résultats dans les TGV

Conformément aux résultats déjà présentés en décembre 2020, la couverture des lignes TGV progresse, bien que ce ne soit pas aussi clairement visible dans tous les résultats. En effet, sur certaines lignes, des rames plus récentes ont été mises en service, mieux isolées mais également moins « poreuses » pour le signal radio reçu. On notera alors sur les tests data un gain de 1 point pour Bouygues et SFR qui se situent respectivement à 72% et 69% de pages web chargées en moins de 10s, +4 points et 81% pour Orange ; Free, en partant de plus loin, réalise le progrès le plus important en passant de 40% à 69% de réussite et rattrape donc les performances de SFR.