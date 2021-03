Depuis le lancement de la nouvelle interface, Free Mobile a supprimé une option pourtant bien utile

La séparation d’une ligne n’est plus possible pour le moment

Free Mobile permet depuis son lancement de souscrire à plusieurs lignes avec le même compte principal, et ainsi avoir une facture unique. Afin de s’adapter aux aléas de la vie, il y a 5 ans, Free a permis de détacher les lignes secondaires. Cela était très pratique par exemple pour les couples qui se séparent et qui utilisent le même compte Free Mobile pour gérer plusieurs ligne (multiligne). Mais selon nos constations, depuis le lancement de la nouvelle interface Free Mobile , cette solution n’est plus proposée.