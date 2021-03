Free envoie un mail aux abonnés Freebox Pop, Révolution et Mini 4K pour leur annoncer la gratuité de certains contenus Netflix

Free annonce par mail que de nombreux contenus Netflix sont offerts

Nous vous l’annoncions la semaine dernière, Free a lancé une offre permettant l’accès gratuits au contenus iconiques de Netflix pour les abonnés Freebox Pop, Révolution et Mini 4K. Pour informer les abonnés concernés, l’opérateur envoie ce soir un mail informant de cette opération, valable jusqu’au 16 mars. Si vous n’étiez pas au courant vous pouvez en profiter dès maintenant et en savoir plus sur le catalogue, en redémarrant votre Player TV si besoin, et en vous rendant directement sur Netflix sur votre Freebox (canal 130).

Le mail envoyé par Free

Les plus grands succès Netflix sont ainsi à votre disposition avec les 3 premiers épisodes de séries comme Stranger Things, Sex Education, Lupin, Family Business ou encore Plan Coeur. Mais aussi des films en entier avec Voyage vers la Lune ou The Kissing Booth.

A noter que cette offre ne s’adresse pas aux abonnés Freebox Delta puisque ceux-ci disposent de l’intégralité de Netflix inclus dans leur abonnement.