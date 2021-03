Clin d’oeil : recours au système D pour réparer le réseau téléphonique

Le réseau téléphonique est à nouveau sur pied, mais un peu bancal.

Une réparation opérée sur le réseau téléphonique d’Orange, dans le département de la Lozère, au sud de la France, ne fait pas l’unanimité auprès des riverains. Une photo partagée par un internaute dépité face à son débit en ADSL montre en effet le remplacement des poteaux manufacturés par des poteaux artisanaux.

Étant donné la finesse des supports d’appoint et la présence d’un bois à proximité, l’auteur de la photo croise les doigts pour que des chasseurs ne passent pas dans les parages et qu’il n’y ait pas de balles perdues.

Merci @orange @srichard pour cette réparation de haut niveau, le débit de mon adsl lozérien est repassé de 0,7 à 2 mégas, c’est la fête ! @lauredlr va être fière de vous. @ProjetDPLR J’espère qu’aucun viandard ne fera une embardée par ici… pic.twitter.com/qgFSBQT711 (((Ch. ANTOINE))) (@Ch_Antoine) March 9, 2021

Une réparation qui fait plus penser à l’intervention de riverains qu’à une intervention des techniciens d’Orange. Ce ne serait en tous cas pas la première fois que les habitants se montrent plus réactifs que le telco face à un problème. On se souvient notamment d’habitants solidaires dans le Jura ayant réparé plus vite que les équipes de l’opérateur historique. On se rappellera aussi d’une situation similaire dans le Doubs.