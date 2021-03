Une revanche pour Xavier Niel, le nouveau slogan de Free Mobile ouvre les vannes… Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Mieux, c’est plus cher mais pas chez Free… Mais quand c’est plus cher quand même ?

Dans sa nouvelle publicité, l’opérateur de Xavier Niel met en avant un nouveau slogan pour promouvoir sa 5G. “Quand c’est mieux, c’est plus cher… pas chez Free”, annonce-t-il dans un nouveau spot décalé. Si la pub a été globalement appréciée dans notre espace commentaire, certains souffrant de problèmes avec leur Freebox Delta, haut de gamme et donc plus chère, ont eu envie de glisser un petit tacle à leur FAI. C’est de bonne guerre.

Xavier Niel intéressé pour racheter M6, un petit goût de revanche !

Le fondateur de Free est intéressé par le rachat du groupe M6. Xavier Niel pourrait ainsi envisager une alliance avec son beau-frère, Antoine Arnault, pour acquérir les chaînes M6 entre autres. Les Freenautes les plus anciens se souviendront alors d’un détail, qui sonne comme une petite revanche pour Xavier Niel, dont la Freebox était rejetée à l’époque par ce même groupe.

La nouvelle pub de Free Mobile et ses easter eggs font chauffer les méninges !

Attention spoiler ! Dans son dernier spot, Free a caché des clins d’oeil à son histoire, qu’il a dévoilé ensuite sur Twitter. Cependant, pour certains internautes comme ostrabird, ce n’est pas assez. Ainsi, ils cherchent parfois des messages cachés, y’en-a-t-il ou non ? A vous de décider…

Une porte de sortie peut être fermée pour les abonnés B&You subissant des augmentations automatiques de forfait

Bouygues Telecom recommence à augmenter automatiquement le tarif pour certains abonnés B&You. Mais cette fois, une ombre supplémentaire plane pour ceux qui voudraient changer de forfait suite à cette hausse : passer par les MVNO d’EI Telecom ne semble plus aussi sûr, puisque le groupe a été racheté par nul autre que… Bouygues Telecom. Il reste à voir si les mêmes pratiques seront appliquées chez NRJ Mobile, Auchan Telecom et consorts…

SFR annonce de grandes ambitions, les Freenautes sont sceptiques

SFR a des projets et le fait savoir en annonçant son nouveau plan de transformation. Au programme, déploiement de la fibre et la 5G à gogo, devenir leader sur la 5G 3,5 GHz et acquérir 5 millions d’abonnés d’ici à 2025. Rien que ça ! Les Freenautes, taquins, ont une bonne mémoire…

Et d’autres sont carrément sceptiques sur les intentions de l’opérateur.