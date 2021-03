Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #158

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Ce ne sera pas “Le Niel et les abeilles”, mais “Hectar”, une école d’agriculture gratuite dans les Yvelines.

Journaliste : Vous allez donc créer une école d’agriculture. Xavier Niel : Oui. Journaliste : Il y aura une spécialité ? Xavier Niel : L’apiculture. Journaliste : D’accord. Et vous avez réfléchi à un nom pour cette école ? Xavier Niel : “Le Niel et les abeilles”. Journaliste : Franchement (@Jai_PasCompris) February 25, 2021

Mission fibre : Plan B, les équipiers.

Plan C et D : la poubelle puis le réfrigérateur

Oh wait ! La poubelle c’est pas assez haut !!! C’est pas grave prenons un frigo 😂😂😂 pic.twitter.com/sGbjJq0Ceb pindrow (@pindrow) June 24, 2020

Retour dans le temps pour la génération Skyblog !

GÉNÉRATION SKYBLOG. “Poèmes, photos avec les copines, idoles du moment : tout y passe”. ⋨️

C’était l’époque de MSN et du Comic Sans Ms : plongée dans le monde d’avant les réseaux sociaux avec les fameux “skyblogs”, très prisés par les ados (et pas que) au début des années 2000. pic.twitter.com/hbQEhLTgii Ina.fr (@Inafr_officiel) February 25, 2021

Le célèbre présentateur de E=M6, Mac Lesggy, s’est essayé à la 5G de Bouygues Telecom. Pas très concluant !

Premier test de débit ⤵️ j’attends vos commentaires ! pic.twitter.com/bekmaVhJa7 Mac Lesggy (@MacLesggy) February 23, 2021

Les joies de la domotique avec la Freebox Delta. Pas de synchronisation, pas de chauffage.

Vous savez que @free est mon fournisseur de chauffage🔥 ? Enfin mon « non-fournisseur » de chauffage en fait. Les joies de la maison connectée font que chaque fois que la @Freebox se désynchronise mon chauffage s’éteint ! Et comme ça arrive toutes les semaines, je fais des économies pic.twitter.com/rGsybga9m3 Damien Ranger (@damienranger) February 21, 2021

