Nouvelle salve de promotions chez Free Mobile

La boutique en ligne de l’opérateur de Xavier Niel a été mise à jour, quatre smartphones bénéficient d’une baisse de tarif.

Trois modèles chez Xiaomi et un smartphone Oppo voient leurs prix baisser chez Free Mobile. Des modèles d’entrée et de milieu de gamme, qui deviennent ainsi un peu plus accessibles, en voici la liste.

Le Oppo Reno 4Z bénéficie d’une remise de 30€, son prix passe donc de 379€ à 349€ au comptant. Il est également possible d’échelonner le paiement. Si vous voulez payer en quatre fois, la première commande s’élèvera à 88€ puis trois fois 87€, et pour un paiement en 24 fois, comptez 157€ puis 24 mensualités de 8€.

Deux autres smartphones bénéficient d’une baisse similaire, le Xiaomi Mi 10T Lite voit son tarif baisser à 299€. Vous pouvez le payer en quatre fois, moyennant 77€ à la commande puis trois paiements de 74€. Si vous souhaitez échelonner votre paiement sur 24 mois, il faudra régler 107€ à la commande, puis 24 fois 8€.

Le Redmi 9 passe de 159€ à 129€, avec possibilité de payer en 4 fois (33€, puis 3 fois 32€).

Enfin, le prix du Redmi Note 9 baisse de 20€ pour atteindre les 179€. Vous avez la possibilité de payer en 4 fois (47€ puis trois fois 44€) ou en 24 fois (59€ puis 24 fois 5€).