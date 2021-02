Free Mobile lance une nouvelle campagne de publicité pour promouvoir sa 5G illimitée à 9,99€

Depuis fin 2020, l’heure est à la 5G. Free y va justement d’une nouvelle campagne de publicité pour mettre en avant son forfait compatible le moins cher.

Dans une précédente campagne de publicité sur le mobilier urbain, Free indiquait disposer du plus grand réseau 5G de France en nombre de sites. L’opérateur de Xavier Niel en déploie aujourd’hui une nouvelle pour indiquer la possibilité d’en profiter à moindre coût.

Alors que la téléphonie mobile de cinquième génération fait ses débuts commerciaux en France chez les quatre grands opérateurs, Free rappelle en effet qu’il propose un forfait compatible et sans engagement à seulement 9,99 euros par mois. Réservé aux abonnés Freebox Pop, le forfait mobile en question comprend pour rappel les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France, l’Internet 4G/5G en illimité depuis la France et 25 Go/mois de data à l’étranger.