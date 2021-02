Fibre optique : gare aux démarchages frauduleux, alerte le gestionnaire d’un RIP

La fibre optique est disponible, et les escrocs pas très loin.

Alors que le déploiement de la fibre optique touche à sa fin dans plusieurs secteurs du Lauragais, près de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, des escrocs ont visiblement décidé d’avoir leur part de gâteau.

Ils sont en effet venus frapper à la porte des habitants dans au moins deux communes du canton d’Escalquens, en se faisant passer pour des agents démarchant pour le compte du syndicat mixte Haute-Garonne Numérique. Ce dernier gère pour rappel le RIP (réseau d’initiative publique) Fibre 31, sur lequel sont d’ailleurs disponibles les offres FTTH de Free. L’objectif de ces démarchages est d’accéder à l’ordinateur de la maison ou de récolter quelques données personnelles.

Annie Vieu, présidente de Haute-Garonne Numérique, a en tout cas décidé d’envoyer un courrier aux élus du secteur pour inviter les riverains à la plus grande vigilance. “Deux communes du canton d’Escalquens nous ont signalé que des personnes se réclamant de Haute-Garonne Numérique, syndicat mixte chargé du déploiement de la fibre optique en Haute-Garonne, et de son délégataire Fibre 31 se sont présentés chez des particuliers pour des vérifications à l’intérieur du domicile avant l’installation de la fibre optique. Je souhaite vous rappeler que les seuls techniciens habilités à rentrer chez un particulier sont ceux missionnés par un fournisseur d’accès après une démarche d’abonnement. Ni Haute-Garonne Numérique, ni Fibre 31 ne mandatent ce type d’interventions. Ces sollicitations constituent du démarchage abusif et /ou frauduleux”, alerte-t-elle.

Source : Actu.fr