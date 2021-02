Free Mobile permet désormais à ses abonnés d’avoir chaque mois des factures plus complètes

Par défaut, les factures Free Mobile sont tronquées. Une nouvelle option permet cependant de recevoir chaque mois des versions plus complètes avec les numéros affichés dans leur intégralité. Elle est gratuite.

Si vous avez déjà consulté le détail d’une facture Free Mobile, vous aurez sans doute remarqué que les numéros de téléphone sont tronqués. En effet, les quatre derniers chiffres n’apparaissent pas.

Jusqu’à présent, la version complète de la facture avec les numéros complets était disponible, mais sur demande. Désormais, elle peut être reçue chaque mois grâce à une option à activer. Et c’est gratuit.

Pour ceux qui préfèreraient recevoir chaque mois ce format plus complet de facture, il faut aller dans “Mon forfait mobile” et “Mes options”, puis cliquer sur le bouton d’édition à côté de l’option “Notification de facture par email”. Celui-ci se présente sous la forme d’un crayon dans un rond.

En se rendant dans la partie “Configuration de l’option”, il sera alors possible d’activer la réception des factures Free Mobile dans leurs versions plus complètes, avec les numéros de téléphone affichés dans leur intégralité.

Un nouvel e-mail de facturation envoyé aux abonnés

Pour rappel, Free Mobile a modernisé l’e-mail envoyé chaque mois pour annoncer la disponibilité d’une nouvelle facture. La nouvelle version présente un encart en haut à droite rappelant les principales informations et n’intègre plus directement la facture en pièce jointe au format PDF. Elle met aussi davantage en avant la présence de l’opérateur sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.