Free lance une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox Delta, Pop, Révolution, mini 4K et One

N’attendez pas de nouveautés ni d’améliorations visibles.

Avis aux abonnés Freebox Delta, Pop, Révolution, mini 4K et One, l’opérateur déploie actuellement une nouvelle mise à jour du serveur de ses box. Estampillée 4.2.9, cette nouvelle version apporte seulement “des correctifs internes non visibles pour l’abonné”, informent les développeurs. Pour en bénéficier, il suffit de redémarrer le serveur de votre Freebox.

Dans une précédente mise à jour, lancée le 28 janvier, Free a, pour rappel, amélioré les performances xDSL en upload sur la Freebox Pop et a résolu un problème d’instabilité sur Freebox Delta & Pop lorsqu’un appel téléphonique était en cours.