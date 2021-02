Freebox Pop et mini 4K : le Netflix français de la musique classique désormais accessible, le premier mois est offert

Les chaînes Mezzo et Mezzo Live HD débarquent en option sur Molotov avec la plateforme de musique classique Medici.tv.

Le meilleur de la musique classique sur vos écrans, et plus précisément sur Molotov. La célèbre plateforme de TV par internet aux 13 millions d’utilisateurs propose depuis hier une nouvelle option comprenant les chaînes Mezzo et Mezzo Live HD mais aussi la plateforme musicale medici.TV. Créé en 2008 et comptant de plus de 2.000 contenus, le Netflix français de la musique classique d’après le New York Times, dispose du plus riche catalogue VOD au monde dans cette thématique. Le service donne aussi accès à des diffusions en direct, des replays . Au programme, concerts, opéras, ballets et documentaires, programmes éducatifs et masterclass.

Cette option est affichée à 12,99€/mois. Pour les intéressés, le premier mois est offert. A noter que les chaînes Mezzo (canal 263) et Mezzo Live HD (canal 264) sont disponibles à la carte sur Freebox TV, à 2,99€/mois et 3,99€/mois. Pour rappel, Molotov est téléchargeable gratuitement sur Freebox Pop et mini 4K.